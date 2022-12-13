Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину

Шарль Мишель надеется, что страны Запада решатся на предоставление немецкой тяжелой техники для ВСУ.

Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал поставки танков на Украину в качестве военной помощи со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление европейский политик заявил в ходе выступления на площадке Европейского парламента в пленарной сессии.

Мы продолжим поддерживать украинцев столько, сколько это будет необходимо… Мы увеличиваем и нашу военную поддержку через Европейский фонд мира. Я лично поддерживаю поставки танков на Украину. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) сформирован странами-участницами Евросоюза в марте 2021 года. Структура неоюходима региону для того, чтобы увеличить способность предотвращать вооруженные конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов.

Шарль Мишель: саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в €18 млрд.

Фото и видео: YouTube / alanews