Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в €18 млрд

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен рассказали о поддержке Украины.

Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Брюселле сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Специалист пояснил, что решение одобрили главы государств и национальных правительств стран-участниц от 15 декабря. Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что на текущий год ЕК направила киевскому режиму финансирование в размере 19,7 миллиардов евро. Она подчеркнула, что страны Евросоюза будут оказывать поддержку Украине столько, сколько это потребуется.

Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине денежные средства в размере 90 миллиардов евро. Кроме 18 млрд евро на 2023 год, руководство ЕС дополнительно выделит значительную помощь киевскому режиму для стабилизации национальной энергетической системы. Речь идет о поставках до 800 электрогенераторов и 30 миллионов светодиодных ламп.

Саммит ЕС утвердил вступление в Шенген Хорватии.

Фото и видео: European Commission

