Саммит ЕС утвердил вступление в Шенген Хорватии

Шарль Мишель рассказал об аналогичном будущем для Болгарии и Румынии.

Саммит ЕС в Брюсселе 15 декабря утвердил вступление в Шенгенскую зону Хорватии. Соответствующее заявление перед журналистами на пресс-конференции сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник отметил, что решение одобрено главами государств-членов и национальных правительств. Он также выразил надежду на то, что Румыния и Болгария смогут добиться такого же решения за следующий год. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что в ЕК сделают все возможное для того, чтобы эти две страны оказались в Шенгене.

Мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что на заседании Совета Евросоюза по внутренним делам и юстиции в Брюсселе, состоявшегося 8 декабря, странами было одобрено присоединение к Шенгенской зоне Хорватии, а официальные заявки Румынии и Болгарии голосами Австрии и Нидерландов были отклонены.

Глава Евросовета объяснил задержку в согласовании нового пакета санкций.

Фото и видео: European Commission

