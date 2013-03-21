Глава Евросовета объяснил задержку в согласовании нового пакета санкций

Шарль Мишель рассказал о принятии девятого санкционного пакета против РФ.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе итоговой пресс-конференции объяснил задержку в согласовании нового пакета западных антироссийских санкций. Эксперт рассказал, что несмотря на имеющиеся разногласия, страны ЕС смогли найти решение по девятому пакету ограничений против Москвы. Он рассказал, что государства стремились гарантировать мировую продовольственную безопасность.

Мы рады сообщить о достижении соглашения по девятому пакету санкций. Задержка на час-два вызвана тем, что было необходимо удостовериться, что процедура, в том числе в административном плане, полностью выверена… Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что окончательная техническая процедура оформления девятого санкционного пакета предположительно буде завершена в пятницу, 16 декабря. После этого новые санкции будут опубликованы в официальном журнале регионального содружества. Далее эти ограничения вступят в законную силу.

Глава Евросовета заявил о нежелании зависеть от КНР в передовых технологиях.

Фото и видео: European Commission

