Шарль Мишель рассказал о том, что требуется сбалансировать сотрудничество с КНР.

Глава Европейского совета заявил о нежелании зависеть от Китая в передовых технологиях. Соответствующее заявление Шарль Мишель сделал в ходе собственного выступления на пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях саммита G20 ("Большой двадцатки"), организованной на острове Бали в Индонезии. Он отметил, что говорит от имени всего Евросоюза, который отказывается зависеть от китайских технологий в той же степени, что и от российских энергетических ресурсов. Эксперт призвал коллег обращать внимание на значительную зависимость ЕС от при родного газа и нефти из России, а также сбалансировать контакты с Пекином.

Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива … Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса.

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) / Charles Michel