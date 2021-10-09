Глава Евросовета назвал решение продовольственного кризиса

Шарль Мишель считает, что проблему будут урегулированы, когда закончится украинский конфликт.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение продовольственного и энергетического мирового кризиса. На пресс-конференции, проводимой на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") на острове Бали в Индонезии, специалист отметил, что завершение украинского конфликта является лучшим способом для улучшения обстановки. Иностранец заявил, что саммит G20 призван мировым сообществом быть таким инструментом, который позволит оказать еще большее давление на российскую сторону.

Мы считаем, что лучший способ решения продовольственного и энергетического кризисов – вынудить Россию завершить эту бессмысленную войну и уважать Устав ООН. Шарль Мишель, глава Евросовета

Мишель: газ остается необходим всем странам мира для обеспечения "зеленого перехода".

Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) / Charles Michel