Мишель: газ остается необходим всем странам мира для обеспечения "зеленого перехода"

Глава Евросовета рассказал об ответственности перед следующим поколением.

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал о том, что природный газ по-прежнему необходим всем странам мира для обеспечения "зеленого перехода" в сфере энергетики и экономики. При этом государства остаются привержены к достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками 27-й Конференции ООН об изменении климата. Мероприятие COP27 проводится на египетском курорте Шарм-эль-Шейхе.

Кризис лишь укрепляет решимость ЕС оставаться чемпионом борьбы с изменением климата, мы полны решимости интенсифицировать наши усилия, защищать природу, океаны и леса. Шарль Мишель, глава Евросовета

По мнению европейского чиновника, украинский кризис вызвал в мире хаос и беспорядок, парадоксально вызвал повышенный спрос на природный газ.

Председатель Евросовета: в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом.

Фото и видео: YouTube / euronews (en français)