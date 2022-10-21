Председатель Евросовета: в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом

Председатель Европейского совета заявил о том, что в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. Шарль Мишель на пресс-конференции в брюсселе рассказал журналистам о том, что за основу общеевропейской инициативы будут взяты предложения Еврокомиссии по мерам борьбы
Мы заключили соглашение по энергетической теме, над которой (...) много работали и добивались прогресса.
Шарль Мишель, глава Евросовета
Глава Европейской комиссии добавила, что в связи с повышением на глобальном энергетическом рынке доли СПГ (сжиженного природного газа) и планами снижения зависимости от трубопроводного газа, специалисты займутся формированием дополнительного индекса цен для СПГ, помимо уже имеющегося TTF.
Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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