Председатель Евросовета: в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом

Шарль Мишель отметил, что база строится на предложениях Еврокомиссии.

Председатель Европейского совета заявил о том, что в ЕС достигли соглашения по борьбе с энергетическим кризисом. Шарль Мишель на пресс-конференции в брюсселе рассказал журналистам о том, что за основу общеевропейской инициативы будут взяты предложения Еврокомиссии по мерам борьбы

Мы заключили соглашение по энергетической теме, над которой (...) много работали и добивались прогресса. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Европейской комиссии добавила, что в связи с повышением на глобальном энергетическом рынке доли СПГ (сжиженного природного газа) и планами снижения зависимости от трубопроводного газа, специалисты займутся формированием дополнительного индекса цен для СПГ, помимо уже имеющегося TTF.

Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза.

Фото и видео: YouTube / European Commission