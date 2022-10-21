Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза

Роберта Метсола призвала искать импульсы для роста экономических показателей.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола указала лидерам стран Евросоюза на проблемы с долгами регионального содружества. В ходе своего выступления в Брюсселе чиновница объявила о том, что требуется пересмотреть бюджет ЕС и найти импульс для экономического роста. Она напомнила о том, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции сформировались такие задолженности, которые все еще требуют погашения. Их невозможно закрыть исключительно за счет собственных ресурсов.

Обслуживание большего количества долгов, создание более высоких дефицитов требуют, чтобы наша экономика росла. Рост - единственный выход. Роберта Метсола, глава Европарламента

В ЕП призвали коллег снизить цены на товары и услуги, содействовать возврату к уверенному экономическому росту ради смягчения негативных последствий кризисов, с которыми сталкивается Евросоюз. Роберта Метсола добавила, что говорит не только о процветании региона, но также и поднимает вопрос безопасности. Депутат напомнила, что многолетний финансовый план, принятый до 2027 года, уже столкнулся с проблемами из-за нехватки ресурсов и гибкости.

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Фото и видео: EU Debates | eudebates.tv