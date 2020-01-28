Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу

Роберта Метсола назвала лауреатов 2022 года.

Европейский парламент присудил ежегодную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 году украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в ходе очередного пленарного заседания Европейского парламента в СТрасбурге рассказала председатель ЕП Роберта Метсола.

Премия Сахарова присуждается в этом году украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом. Роберта Метсола, глава ЕП

Известно, что в число финалистов премии были также отобраны основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж и Комиссия по установлению истины в Колумбии. В последнем случае специалисты изучают случаи нарушения прав человека, произошедшие в ходе гражданской войны, которая завершилась в 2016 году. Напомним, что премия Сахарова названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, по совместительству лауреата Нобелевской премии мира в 1975 году.

Оппозиция Белоруссии стала победителем премии Сахарова.

Фото и видео: European Parliament