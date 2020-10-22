Оппозиция Белоруссии стала победителем премии Сахарова

Награду члены Координационного совета получат 16 декабря.

Оппозиция Белоруссии стала победителем премии имени Андрея Сахарова. Об этом сообщил глава Европарламента Давид Сассоли на пленарной сессии в Брюсселе. Чиновник уточнил, что награда отдана за "За свободу мысли" демократам из республики, которых представляет Координационный совет. Известно, что в шорт-листе также присутствовали экологические активисты из Гондураса и архиепископ Мосула из Ирака.

Напомним, что премия учреждена в 1988 года Европарламентом. Она вручается тем, кто внес значительный вклад в борьбу за права человека. В разные года награду получали представительницы панк-группы Pussy Riot, экс-украинская летчица Надежда Савченко, оппозиционер из Белоруссии Алесь Беляцкий и российский экс-губернатор Борис Немцов. В прошлом году премия вручена активисту Олегу Сенцову, который был осужден в России за терроризм.

Премия в 2020 году будет отдана представителям Координационного совета в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа.

Видео: European Parliament