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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа
Сегодня, 12:10
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lesjasap

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

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Лауреата 2020 года назвала Берит Райсс-Андерсен.

Всемирная продовольственная программа получила престижную Нобелевскую премию мира. лауреата 2020 года объявила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен. 

По словам представителя королевской академии Швеции, премия присуждена за усилия в борьбе с голодом, а также за внесение вклада в достижение мира в региональных зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как средства при ведении войн.

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер Эфиопии Абия Ахмед Али.


 

Теги: всемирная продовольственная программа, нобелевская премия, премия мира
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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