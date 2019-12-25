Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Лауреата 2020 года назвала Берит Райсс-Андерсен.

Всемирная продовольственная программа получила престижную Нобелевскую премию мира. лауреата 2020 года объявила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

По словам представителя королевской академии Швеции, премия присуждена за усилия в борьбе с голодом, а также за внесение вклада в достижение мира в региональных зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как средства при ведении войн.

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер Эфиопии Абия Ахмед Али.



