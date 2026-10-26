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Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира

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Награда досталась экс-верховному комиссару ООН Нави Пиллэй.

Аvериканский президент-республиканец Дональд Трамп назвал Норвегию "отстойной" и "страной-сортиром" за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира. Известно, что в 2026 году награду от комитета из Осло получит бывший верховный комиссар Всемирной органиpации по правам человека Нави Пиллэй. Глава вашингтонской администрации в ходе митинга перед сторонниками в штате Мичиган прокомментировал ситуацию. Он раскритиковал присуждении премии бывшей сотруднице ООН.

Честно говоря, Норвегия – отстой. Норвегия на самом деле стала страной-сортиром. Премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал. Я сказал: "А как же я? Они присуждают две премии?

Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео:  YouTube / FOX 2 Detroit

Теги: дональд трамп, нави пиллэй, нобелевская премия, норвегия, премия мира
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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