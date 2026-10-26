Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира

Награда досталась экс-верховному комиссару ООН Нави Пиллэй.

Аvериканский президент-республиканец Дональд Трамп назвал Норвегию "отстойной" и "страной-сортиром" за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира. Известно, что в 2026 году награду от комитета из Осло получит бывший верховный комиссар Всемирной органиpации по правам человека Нави Пиллэй. Глава вашингтонской администрации в ходе митинга перед сторонниками в штате Мичиган прокомментировал ситуацию. Он раскритиковал присуждении премии бывшей сотруднице ООН.

Честно говоря, Норвегия – отстой. Норвегия на самом деле стала страной-сортиром. Премию получила женщина, о которой никто никогда не слышал. Я сказал: "А как же я? Они присуждают две премии? Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил о восстановлении доступа Украины к Starshield.

Фото и видео: YouTube / FOX 2 Detroit