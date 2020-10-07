Награду поделили ученые из США и Франции.

Нобелевскую премию по химии присудили за методы редактирования генома CRISPR/Cas9. В 2020 году комитет Королевской шведкой академии наук решил дать награду американскому микробиологу Эммануэль Шарпантье и француженке Дженнифер Дудне.

Метод CRISPR/Cas9 произвел революцию в молекулярных науках, открыл новые возможности для селекции растений, внес свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту об излечении унаследованных болезней Нобелевский комитет

Французский микробиолог Шарпантье на данный момент работает в Германии. Вместе с Дудне из университета Беркли в штате калифорния она открыла несколько лет назад молекулярный "иммунитет" у бактерий. С помощью данного механизма микроорганизмы защищаются от вирусов. Это свойство можно использовать для сверхточного редактирования геномов. Этот "редактор" на сегодняшний день используют ученые со всего мира. С его помощью разрабатываются подходы к лечению тяжелых заболеваний, включая СПИД и наследственные болезни.

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей.

Видео: YT / The Nobel Prize