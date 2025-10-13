Прилепин рассказал об альтернативе Нобелевской премии по литературе

Писатель раскрыл подробности своего предложения, презентованного ранее Владимиру Путину.

Награда, которая могла бы стать альтернативной Нобелевской премии по литературе, должна быть международной и организована абсолютно прозрачно, а также не реагировать ни на какие политические влияния. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский писатель Захар Прилепин. Он добавил, что если получится сформировать общий призовой фонд или фонд продвижения самой премии, то от желающих заниматься организацией такого ежегодного события не будет отбоя.

Давайте скрывать не будем, премия, альтернативная Нобелевской, общемировая — это необычайные возможности. Возможности медийные, финансовые, какие угодно. Если эту историю запустить, правильно преподнести и найти интересантов, а интересанты, безусловно, будут. Какие интересанты? Это может быть Китай, это может быть Индия. Это крупные латиноамериканские страны, которые хотят продвигать свою культуру, у которых на это бюджеты. Захар Прилепин, писатель

Напомним, что на Совете по культуре при главе государства Владимире Путине Захар Прилепин назвал Нобелевскую премию "постколониальной". Деятель культуры и искусств призвал создать власти нашей страны новую международную литературную премию - "премию мирового большинства". Эксперт заметил, что принять участие в таком проекте могут Китай, латинская Америка и Африка. Президент России поддержал такую инициативу.

