Писатель дал прогноз на ход СВО.

Срок окончания специальной военной операции на территории Украины зависит от множества причин. Завершить миссию можно даже за месяц, но для этого нужно привлечь к мероприятиям ударную группировку из 350 тысяч бойцов. Соответствующее заявление в интервью для телеканала "360" сделал российский политик, писатель и публицист Захар Прилепин. Эксперт пояснил СМИ, что на текущий момент поставленные государством цели еще не выполнены, так как из-под контроля киевского режима освобождены не все территории. Он напомнил о важности демилитаризировать и денацифицировать "русские регионы".

Одним ударом она прорубит себе коридор со стороны Одессы или Белоруссии. Захар Прилепин, автор

Псатель подчеркнул, что даже в случае перемирия с Москвой, Украина снова попросит коллективный Запад накачивать его вооружением и продолжит вести огонь по объектам мирной инфраструктуры, совершать "омерзительные обстрелы Донецка".

Прилепин рассказал, когда вернутся уехавшие из России артисты.

Фото и видео: телеканал "360"