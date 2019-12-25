Он считает, что "многие будут прозревать", но уже не будут иметь большого влияния в обществе.

Писатель и политик Захар Прилепин рассказал, когда вернутся уехавшие из России артисты. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, все, кто уехал из страны, вернутся обратно и продолжат заниматься своей творческой деятельностью. Прилепин подчеркнул ,что в России есть много "ждунов", которые готовы предложить некоторым артистам сотню главных ролей. Также писатель считает, что "многие будут прозревать", но уже не будут иметь большого влияния в обществе.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер сериала "Первый класс" с Анной Чиповской.

Фото: Telegram / Захар Прилепин