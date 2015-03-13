Нобелевку по экономике получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон, Питер Хауит

Ученые показали, как новые технологии могут способствовать устойчивому росту.

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон, Питер Хауит "за объяснение инновационного экономического роста". Соответствующее решение по победителю текущего года сделал профильный комитет из Каролинского института Швеции. Этот исполнительный орган состоит из пяти - шести членов, которые избираются Академией на три года.

Известно, что лауреаты изучали механизмы, лежащие в основе устойчивого роста. В статье 1992 года они построили математическую модель так называемого созидательного разрушения: когда на рынке появляется новый, более качественный продукт. По м нкению эксертной комиссии, победители награды научили мировое общество тому, что устойчивый рост не является чем-то само собой разумеющимся. На протяжении большей части истории человечества нормой была экономическая стагнация, а не рост. Их работа показывает, что мы должны осознавать угрозы дальнейшему росту и противодействовать им. Эти угрозы могут исходить от нескольких компаний, которым позволено доминировать на рынке, от ограничений академической свободы, от распространения знаний на региональном, а не на глобальном уровне, а также от блокировок со стороны потенциально уязвимых групп. Если мы не отреагируем на эти угрозы, механизм, который обеспечивал нам устойчивый рост и созидательное разрушение, может перестать работать, и нам снова придётся привыкать к стагнации. Этого можно избежать, если прислушаться к важным идеям лауреатов.

