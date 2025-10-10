Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо за продвижение демократии в Венесуэле

Награду присудил норвежский комитет из пяти человек.

Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии. По завещанию Альфреда Нобеля, она присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последней воле ученого говорится о том, что награда в отличие от остальных категорий, должна присуждаться не на территории Швеции, а в Норвегии. Решение о лауреате принимает комиссия, состоящая из пяти человек. Они назначаются местным парламентом. Согласно существующей традиции, членами комитета становятся бывшие политики и экс- лидеры политических партий.

В настоящее время формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко. Иногда решения специального комитета нередко критикуются. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политические лидеры, правозащитники, общественные активисты и гуманитарные организации за заслуги в самых разных сферах. В 2024 году награда предоставлена движению выживших японцев при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Премия присуждена им за "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия", а также за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано повторно. В текущем году на награду номинированы 338 кандидатов. В списке заявлены 244 физических лиц и 94 организации. В частности, среди них оказались американский президент-республиканец Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Нобелевская премия по литературе досталась венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи.

