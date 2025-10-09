Ласло Краснахоркаи получит награду из рук шведского короля 10 октября.

Шведская академия от 9 октября 2025 года объявила имя лауреата Нобелевской премии в области литературы присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи "за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Согласно завещанию Альфреда Нобеля, жившего в период с 1833 по 1896 годы,награда должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". До сегодняшнего времени в экспертной среде ведутся споры о том, что же в реальности имело в виду под данным утверждением. Соответствующее решение по победителю текущего года сделал профильный комитет из Каролинского института Швеции. Этот исполнительный орган состоит из пяти - шести членов, которые избираются Академией на три года. Специалисты указали, что автор

В 2024 году постоянный секретарь Шведской академии, профессор литературы Гётеборгского университета Матс Мальм сообщил мировой общественности о том, что Нобелевская премия по литературе достается южнокорейской писательнице Хан Ган.

Напомним, что торжественное вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Мероприятие будет организовано в Стокгольмской филармонии. Король Карл XVI Густав вручит лауреатам по всем категориям золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в текущем году составит 11 миллионов крон (1,17 миллиона долларов).

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / The Nobel Prize

Видео: YouTube / The Nobel Prize