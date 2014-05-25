Нобелевскую премию по химии получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яг

Ученые создали особый тип молекулярной структуры с большими полостями.

Нобелевская премия по химии в 2025 году присуждена Сусуму Китагаве, Ричару Робсону и Омару Ягу. Соответствующее заявление сделал профильный комитет из Каролинского института Швеции. Этот исполнительный орган состоит из пяти - шести членов, которые избираются Академией на три года. Основанием для награды данных ученых стала их работа по созданию новых пространств. Речь идет о разработке особого типа молекулярной архитектуры. Созданные ими конструкции — металлоорганические каркасы — содержат в себе большие полости, через которые могут проходить молекулы. Специалисты использовали их для получения воды из воздуха в пустыне, извлечения загрязняющих веществ из воды, а также улавливания углекислого газа и хранения водорода.

Напомним, что первым премию по химии, основанную Альфредом Нобелем, в 1901 году получил ученый из НИдерландов по имени Якоб Хендрик Вант-Гофф.Научное сообщество отметило вклад деятеля за открытие законов химической динамики и осмотического давления в растворах. В прошлом году награды удостоились американский представитель Дэвид Бейкер "за вычислительный дизайн белков", а также британец Демис Хассабис, американец Джон Джампер - "за предсказание структуры белков".

Нобелевская премия по физике досталась Джону Кларку, Майклу Деворе, Джону Мартинису.

