Нобелевская премия по физике досталась Джону Кларку, Майклу Деворе, Джону Мартинису

Ученые занимались разработками в квантовой механике.

Нобелевская премия по физике в 2025 году присуждена Джону Кларку, Майклу Деворе, Джону Мартинису из Университета Калифорнии. Соответствующее заявление сделал профильный комитет из Каролинского института Швеции. Этот исполнительный орган состоит из пяти - шести членов, которые избираются Академией на три года. Специалисты указали, что награда присуждена группе ученых за достижения в квантовой механике

Напомним, что в прошлом году за данную категорию награда досталась американскому ученому Джону Хопфилду и канадскомк исследователю британского происхождения Джеффри Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Первым премию по физике в 1901 году получил Вильям Рентген из Германии за открытие излучения, названного его же именем.

Нобелевская неделя открылась в Швеции объявлением лауреата по медицине.

