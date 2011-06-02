С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 116 раз.

Нобелевскую премию по медицине в 2025 году получат Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакакучи. Соответствующее заявление сделал профильный комитет из Каролинского института Швеции. Специалисты указали, что в текущем году награда ученым в сфере медицины присуждена за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности. Именно такая мотивация оглашена общественности во время торжественной церемонии оглашения лауреатов.

Напомним, что вручение награды запланировано на 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Торжественная церемония состоится в Стокгольмской филармонии. Лауреаты получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук шведского короля Карла XVI Густава.

Нобелевская премия в области физиологии и медицины в 2024 году присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гари Равкинуза. Эксперты признали заслуги претендентов на награду за открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия на гены. Стало известно, что молекулы микроРНК на практике могут применяться в целях установки заболевания, определения их подвидов, восстановления нормальной работы клеток. Знания о количестве микроРНК в организме пациента врачи могут использовать в терапевтических целях, искусственно повышая или подавляя экспрессию микроРНК.

Нобелевская премия по медицине в 2019 году отдана за изучение живых клеток и их реакции на кислород.

Фото и видео: X (нежелательная организация на территории России) / The Nobel Prize

Видео: YouTube, The Physiological Society, Johns Hopkins Medicine, Albert and Mary Lasker Foundation