Нобелевская премия по медицине отдана за изучение живых клеток и их реакции на кислород

Стали известны лауреаты премии по медицине в 2019 году.

Нобелевский комитет присудил премию по медицине за 2019 год. Награда присуждена ученым Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце. Исследователи изучали реакцию живых клеток на присутствие кислорода.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме. Этот день выбран по традиции - в 1896-ом 10 декабря скончался основатель премии Альфред Нобель. Четыре премии согласно воле Нобеля вручаются в Стокгольме, а премия мира - в Осло. Общая сумма Нобелевских премий в 2018 году составила 9 млн шведских крон или около 950 тысяч долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в прошлом году Нобелевскую премию по медицине вручили за терапию рака.

Фото и видео: Twitter/The Nobel Prize

Видео: YouTube, The Physiological Society, Johns Hopkins Medicine, Albert and Mary Lasker Foundation