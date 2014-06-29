Врач Болибок ответил на основные вопросы об аллергии

Каждый год 8 июля мир отмечает День борьбы с аллергией, установленный в 2005 году Всемирной организацией по аллергии и Международной организацией по иммунопатологии.

Каждый год 8 июля мир отмечает День борьбы с аллергией, установленный в 2005 году Всемирной организацией по аллергии и Международной организацией по иммунопатологии. Главная цель праздника — информирование населения о симптомах аллергии и существующих методах лечения. Доктор Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог, подробно разъяснил читателям "Вечернего Петербурга" ключевые аспекты этого распространённого заболевания.

Какие симптомы аллергии представляют наибольшую опасность?

Владимир Болибок выделяет три главных риска:

Анафилактический шок: самое критическое проявление аллергии, угрожающее жизни пациента. Без немедленной помощи последствия могут быть смертельными.

Бронхоспазм: тяжёлый приступ удушья, возникающий при бронхиальной астме, потенциально опасный для жизни.

Отёк Квинке: локализованное опухание тканей, при локализации в горле или полости рта создающее угрозу асфиксии.

Какие типы аллергии распространены?

Аллергические болезни различаются в зависимости от возраста пациента:

Дети: преобладают кожные формы аллергии, такие как экзема и атопический дерматит, зачастую вызванные пищевой аллергией или непереносимостью пищи.

Взрослые: чаще наблюдаются респираторные аллергии, обусловленные аллергенами окружающей среды, такими как пыльца растений, бытовая пыль, шерсть животных или плесневые грибы.

Аллергия на что бывает редко?

Болибок подчёркивает, что у россиян редко проявляется аллергия на экзотические растения вроде тархуна и хвойных деревьев, таких как ёлка или пихта.

Наследственность и аллергия: есть связь?

Наследуется не сама аллергия, а склонность к развитию аллергических реакций. В семьях передаётся специфическая форма реагирования иммунитета, способствующая возникновению аллергий.

Кто подвержен аллергии больше: мужчины или женщины?

Соотношение заболеваемости среди взрослых неравномерно: женщины болеют аллергией чаще, чем мужчины. Это связано с особенностями женской физиологии, повышенной чувствительностью иммунной системы и влиянием гормонов.

Возможно ли полное выздоровление от аллергии?

Медицина располагает методами, позволяющими избавиться от симптомов конкретных типов аллергии. Лечение способно устранить конкретные проявления болезни, однако полную защиту от любых возможных аллергий гарантировать нельзя. Изменчивость человеческого организма и особенности функционирования иммунной системы делают возможным возникновение аллергии в любом возрасте.

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