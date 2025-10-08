Химия объединяет: 35 стран принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде

60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии объединила участников из 35 стран. Победа в конкурсе такого авторитетного уровня может стать "трамплином" для молодых талантов. Юных химиков в МГУ поприветствовал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике. Например, недавно в России стартовал нацпроект "Новые материалы и химия". Он направлен на создание прорывных технологий, развитие производства композитов и редких металлов. В планах – увеличение объема производства до 11 трлн рублей к 2030 году.
Сегодня Правительство России создаёт широкие возможности для учёных и исследователей. В нашей стране в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" работает 971 молодёжная лаборатория. Почти каждая 10-я – в химической области. При поддержке Российского научного фонда реализуется более 700 исследовательских проектов в сфере химии и наук о материалах.
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ
Отметим, что очно в олимпиаде проверят свои знания 165 школьников. Представители Японии и Венгрии выполнят задания дистанционно. Победители и призёры получат шанс поступить без экзаменов в ведущие российские вузы.
Также приветствие организаторам, участникам и гостям олимпиады направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Также уменьшилось количество отстающих учащихся.
