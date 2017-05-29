Музаев заявил об успешной популяризации ЕГЭ по естественно-научным предметам

Глава Рособрнадзора раскрыл данные о средних баллах.

В Рособрнадзоре заявили об успешной популяризации единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным предметам. Соответствующей информацией поделился руководитель профильного ведомства Анзор Музаев ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Эксперт объяснил премьер-министру страны, что рост числа выпускников школ, сдающих профильную математику в 2025 году, составил почти 13 процентов, физику - 10 процентов, а химию и биологию - по шесть процентов, информатику - пять процентов. Таким образом, по словам Музаева, механизмы по популяризации предметов естественно-научного цикла сработали в России впервые с 2018 года.

В РФ было принято много программ, было много поручений президента и правительства ведомствам в плане популяризации естественно-научных предметов. И все эти механизмы в этом году впервые с 2018 года действительно сработали. У нас так предметы ни в одной области быстро не росли. Анзор Музаев, глава Рособранадзора

Специалист добавил, что при указанном выше приросте участников зачастую средние баллы падают, а количество иногда плохо влияет на качество. Однако в 2025 году этого не фиксировалось. Речь идет о том, что средние баллы по стране не только не упали, но и немного подросли практически во всех естественно-научных предметах.

Музаев: бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз.

Фото и видео: Правительство России