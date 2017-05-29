Музаев: бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз

Глава Рособрнадзора рассказал функционировании чат-бота с педагогами страны.

Количество документов, которые приходилось заполнять педагогам разных уровней образования, по стране сократилось в 25 раз. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособранадзора Анзор Музаев ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Эксперт уточнил, что в текущем году по поручению от федерального правительства страны заработала система обратной связи с педагогами всех уровней. Речь и дет о специальном чат-боте. С первого января сервис успешно обработал шесть тысяч обращений совместно с онлайн-платформой "Сферум". В большинстве случаев вопросы носили консультативный характер, однако присутствовали и данные о нарушении прав учителей.

По всем уровням образования - в 25 раз количество документов уменьшилось, которые учителя обязаны заполнять... Платформа нам позволяет моментально с регионами, с отдельно взятыми образовательными организациями их проблемы решать. Анзор Музаев, глава Рособранадзора

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025.

Фото и видео: Правительство России