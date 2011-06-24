Трамп: доходы США от венесуэльской нефти окупили нападение на республику

Глава США сообщил об успехе операции в Латинской Америке.

Доходы вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе от реализации нефти Венесуэлы в несколько раз превысили затраты на силовую операцию против боливарианской республики. Соответствующий комментарий по телефону в эфире телеканала Fox News сделал лидер Белого дома.

В первую неделю мы получили 100 млн баррелей нефти. Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этого нападения. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 3 января американские военнослужащие атаковали гражданские и военные объекты на территории Венесуэлы, захватили и вывезли президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. А 5 января политический лидер вместе с женой предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. В настоящее время им инкриминируют причастность к наркоторговле. Николас Мадуро не признал вину. Функции главы государства в Венесуэле сейчас исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Николасе Мадуро пост исполнительного вице-президента латиноамериканской республики.

