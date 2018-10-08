Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена за разработку литий-ионных батарей

Номинация отдана троим ученым из международной группы исследований.

Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции объявил в Twitter новых лауреатов премии в области химии. Награда присуждена американцу Джону Гуденафу, англичанину Стенли Уиттингхему и японцу Акире Йошино. Исследователи вместе работали над проектом литий-ионных аккумуляторов.

Ученых наградят 10 декабря, в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля. Общий фонд номинации составил 9 миллионов крон.

Напомним, что в прошлом году премия досталась деятелям науки, которые разрабатывали фаговый дисплей из пептидов и антител.

Ранее Piter.tv писал о том, что Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты.

Фото: Twitter/The Nobel Prize

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