Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в космологии и открытие экзопланеты

Стали известны новые лауреаты Нобелевской премии в области физики.

Нобелевскую премию в 2019 году по физике присудили троим ученым. Награда отдана за теоретические исследования в космологии и открытие экзопланеты. Почести и материальную поддержку комитет премии вручит Джеймсу Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.

Исследователи поделят приз, общая сумма которого составляет 9 млн шведских крон. Американцу Пиблсу присудили ровно половину от общей "кубышки", швейцарцы поделят оставшееся. Майор и Кело смогли открыть экзопланету на орбите солнцеподобной звезды.

Напомним, что торжественное вручение приза состоится 10 декабря, в годовщину гибели Альфреда Нобеля. В прошлом году Нобелевка за область физики досталась за изобретения в области лазерных технологий.

Ранее Piter.tv публиковал новость о том, что Нобелевская премия по медицине отдана за изучение живых клеток и их реакции на кислород.

Фото и видео: Twitter/The Nobel Prize

Видео: YouTube

