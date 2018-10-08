Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер Эфиопии Абия Ахмед Али

Политику удалось подписать мирный договор с давним государством-противником.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира в 2019 году. Лауреата наградили "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества". Должность Абий Ахмед Али занимает с апреля 2018 года

Политик работал над урегулированием пограничного конфликта с Эритреей. Вооруженная борьба между противниками велась с 1998 по 2000 год. Однако только в 2018 году удалось восстановить дипломатические отношения и подписать мирный договор. Со стороны Эфиопии документ подписывал сам Али, а со стороны Эритреи - президент Исайяс Афеверки.

Награждение всех лауреатов шведской Королевской академии пройдет 10 декабря.

Напомним, что 10 октября Королевская академия Швеции объявила победителей Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 года. Немногим ранее стала известна победительница детской премии мира. Ей стала Грета Тунберг, выступающая за экологию.

В 2018 году премию мира получили иракская правозащитница Надя Мурад и гинеколог из ДР Конго Денис Муквеге. Они сражались против сексуального насилия.

Фото: Twitter/The Nobel Prize

Видео: YouTube/

