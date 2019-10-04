Премию учредила правозащитная организация KidsRights

В пятницу, Грете Тунберг присвоили Международную детскую премию мира. Сообщила организация KidsRights, которая учредила премию.

Помимо Греты, обладательницей награды стала Дивина Малум из Камеруна. Девочка организовала программу Children for Peace. С ее помощью девочка рассказала камерунским детям об их правах и вооруженных группировках

Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо отметили в KidsRights

Напомним, что 24 сентября 16-летняя Грета выступила в ООН с докладом по вопросам климата. Она призвала обсуждать важные экологические проблемы. После выступления Греты Владимир Путин заявил, что не разделяет восторгов общественности.

Сегодня активистка Грета Тунберг изменила статус профиля в Twitter. Школьница сменила имя и статус на фразу Путина. Президент России назвал Грету "Доброй, но плохо информированной девочкой".

Ранее мы сообщали о том, кто такая 16-летняя Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

Видео: Youtube/ Connect4Climate, SVT, Sky News