Кто такая 16-летняя Грета Тунберг и за что ее номинировали на Нобелевскую премию мира

Организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили 16-летнюю шведскую школьницу выступить в Нью-Йорке. Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, во время своего выступления обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство. Piter.TV рассказывает о самой незаурядной школьнице.

В августе прошлого года 15-летняя Грета Тунберг заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока политики не обратят внимания на проблему засухи и лесных пожаров в Швеции, вызванных глобальным потеплением. Школьница вышла на улицу с самодельным плакатом с лозунгом Skolstrejk For Klimate ("Школьная забастовка за климат") и пачкой распечатанных флайеров с коротким текстом, объясняющим, почему она просиживает школьные часы у здания риксдага. Буквально через неделю к протесту присоединились несколько десятков человек.

После этого Тунберг призвала всех жителей мира присоединиться к акции "Пятницы ради будущего". В рамках акции нужно проводить протестные акции у зданий парламента во всех странах. Юные активисты из разных стран стали публиковать свои фотографии в Instagram под хештегом #Fridaysforfuture.

Когда я была младше, учителя в школе показывали нам фильмы про пластик в океане, про то, что из-за глобального потепления полярные медведи голодают, и так далее. Я плакала, когда это смотрела Грета Тунберг

После того, как девочка узнала об экологической проблеме, она перестала есть мясо, покупать вещи без острой необходимости и летать на самолетах. По этим правилам стада жить вся семья Греты, в доме появились солнечные батареи, свои овощи на участке, все стали ездить на велосипедах. Мама Греты, известная оперная певица Малена Эрнман (участница "Евровидения" от Швеции в 2009 году) тоже перестала летать на самолетах, что несколько сказалось на ее карьере.

Чего добивается Грета Тунберг

Тунберг хочет, чтобы проблема климата приобрела максимально широкую огласку. Особенно этой проблемой должны озаботиться высшие органы власти.

Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день. Грета Тунберг

Тунберг хочет, чтобы были приняты все необходимые меры для того, чтобы среднее повышение температуры на планете находилось в пределах 2 °C. Такое же требование прописано в Парижском соглашении по климату в 2015 году. Достичь данного результата можно с помощью сокращения выброса углекислого газа на 15%.

Достижения Греты Тунберг

К движению Fridays for Future, основанному Гретой, присоединились около полутора миллионов человек из более чем 50 стран. Журнал i-D назвал Грету Тунберг голосом поколения, Time включили ее в список 100 самых влиятельных людей 2019 года наравне с Мишель Обамой. О подростке уже писала New Yorker, The Guardian и десятки других мировых изданий.

Также группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира. Это произошло после ее выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Накануне в России одобрили ратификацию Парижского соглашения по климату.

Фото и видео: Instagram/ gretathunberg