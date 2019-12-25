Рабочий скончался после падения на строительной площадке в Петроградском районе

Несчастный случай произошел 6 июня на улице профессора Попова.

Стало известно о трагическом инциденте, произошедшем на строительной площадке в Петроградском районе. Подробности которого появились на портале 78.ru.

Несчастный случай произошел 6 июня на улице профессора Попова, где рабочий упал с конструкции строительных лесов, высота которых составляла приблизительно семь метров.

Пострадавший получил серьёзные повреждения: были зафиксированы закрытые переломы предплечья, пальца руки и левой подвздошной кости, многочисленные черепно-мозговые травмы и ушибы. Несмотря на усилия медиков, продолжавшиеся больше месяца, мужчина скончался 8 июля.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина отравился мухоморами в Петербурге.

Фото: Piter.TV