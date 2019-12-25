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На Энтузиастов четырехлетняя девочка выпила чистящее средство и попала в больницу
Сегодня, 8:31
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На Энтузиастов четырехлетняя девочка выпила чистящее средство и попала в больницу

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Состояние маленькой гражданки Таджикистана оценили как тяжелое.

В Петербурге четырехлетний ребенок из Средней Азии попал в медицинское учреждение после того, как выпил чистящее средство. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 9 июля в больницу №5 имени Н. Ф. Филатова увезли девочку из квартиры дома по проспекту Энтузиастов. Состояние маленькой гражданки Таджикистана оценили как тяжелое, диагностирован химический ожог пищевода. 

Предварительно, инцидент произошел днем ранее, 8 июля, по недосмотру 28-летней матери. В составе средства есть органический растворитель. 

Ранее мы рассказывали о том, что девятилетний житель Стрельны оказался в больнице после того, как выпил жидкость для розжига. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ожог, проспект энтузиастов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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