На Энтузиастов четырехлетняя девочка выпила чистящее средство и попала в больницу

Состояние маленькой гражданки Таджикистана оценили как тяжелое.

В Петербурге четырехлетний ребенок из Средней Азии попал в медицинское учреждение после того, как выпил чистящее средство.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 9 июля в больницу №5 имени Н. Ф. Филатова увезли девочку из квартиры дома по проспекту Энтузиастов. Состояние маленькой гражданки Таджикистана оценили как тяжелое, диагностирован химический ожог пищевода.

Предварительно, инцидент произошел днем ранее, 8 июля, по недосмотру 28-летней матери. В составе средства есть органический растворитель.

Ранее мы рассказывали о том, что девятилетний житель Стрельны оказался в больнице после того, как выпил жидкость для розжига.

Фото: Piter.TV