Девятилетний житель Стрельны оказался в больнице после того, как выпил жидкость для розжига

Инцидент произошел по неосторожности и недосмотру родителей.

В Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга девятилетний ребенок выпил средство для розжига. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Филатова вечером 3 июля из парка Стрельнинская бухта. Инцидент произошел по неосторожности и недосмотру родителей.

Состояние пострадавшего удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Тихоокеанской улице двухлетний мальчик выпил клей для резины. Ребенку понадобилась помощь врачей.

Фото: Piter.TV