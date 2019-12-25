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Девятилетний житель Стрельны оказался в больнице после того, как выпил жидкость для розжига
Сегодня, 12:50
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Девятилетний житель Стрельны оказался в больнице после того, как выпил жидкость для розжига

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Инцидент произошел по неосторожности и недосмотру родителей.

В Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга девятилетний ребенок выпил средство для розжига. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Филатова вечером 3 июля из парка Стрельнинская бухта. Инцидент произошел по неосторожности и недосмотру родителей. 

Состояние пострадавшего удовлетворительное. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Тихоокеанской улице двухлетний мальчик выпил клей для резины. Ребенку понадобилась помощь врачей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: розжиг, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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