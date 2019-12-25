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В квартире на Тихоокеанской двухлетний мальчик выпил клей для резины
Сегодня, 12:23
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В квартире на Тихоокеанской двухлетний мальчик выпил клей для резины

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Ребенку понадобилась помощь врачей.

В Парголово двухлетний ребенок выпил водостойкий клей для резины. Мальчику понадобилась помощь врачей. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", все произошло утром 9 июня в квартире дома по Тихоокеанской улице. По словам матери пострадавшего, он выдавил клей себе в рот по недосмотру родителей. 

Количество поступившего в организм мальчика вещества было небольшим, и его отпустили на амбулаторное лечение. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире в Невском районе Петербурга малыш проглотил пластмассовую игрушку. В медицинское учреждение доставили трехлетнего мальчика. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парголово, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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