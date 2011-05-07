В квартире в Невском районе малыш проглотил игрушку

Медики осмотрели ребенка и забрали в больницу.

В Невском районе Петербурга пострадал ребенок, находившийся дома. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 23 мая врачи скорой помощи приехали в квартиру дома на углу Октябрьской набережной и проспекта Большевиков. Медики осмотрели и забрали в больницу трехлетнего мальчика.

Установлено, что малыш проглотил пластмассовую игрушку. Специалисты рассчитывают обойтись без операции.

Ранее мы сообщили о том, что шестимесячный ребенок упал с дивана в Пушкине. У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

А в Московском районе города восьмилетний школьник проглотил батарейку. Пострадавшего увезли в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры во 2-м Предпортовом проезде. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Piter.TV