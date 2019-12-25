В Московском районе восьмилетний ребенок проглотил батарейку

Школьник был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок проглотил батарейку. Мальчик госпитализирован.

Пострадавшего увезли в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры во 2-м Предпортовом проезде 12 мая. Школьник был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с инородным телом в пищеводе.

Предварительно, мальчик, находясь дома, по недосмотру родителей проглотил батарейку. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пятилетний мальчик столкнулся головами с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Ребенок госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса.

Фото: Piter.TV