  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Московском районе восьмилетний ребенок проглотил батарейку
Сегодня, 8:58
104
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Московском районе восьмилетний ребенок проглотил батарейку

0 0

Школьник был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Московском районе Петербурга восьмилетний ребенок проглотил батарейку. Мальчик госпитализирован. 

Пострадавшего увезли в детскую больницу имени Н. Ф. Филатова из квартиры во 2-м Предпортовом проезде 12 мая. Школьник был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с инородным телом в пищеводе. 

Предварительно, мальчик, находясь дома, по недосмотру родителей проглотил батарейку. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пятилетний мальчик столкнулся головами с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Ребенок госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: инородное тело, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии