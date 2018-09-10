В России одобрили ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России отметил, что данное соглашение очень важно для нашей страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года. Об этом сообщило ТАСС.

Премьер-министр России отметил, что данное соглашение очень важно для нашей страны, так как изменение климата касается безопасности людей, проживающих в условиях вечной мерзлоты. Так же, таяние вечной мерзлоты может привести к огромному числу природных катаклизмов.

Парижское соглашение было принято по итогам климатического саммита ООН в 2015 году. В документе содержатся нормы выбросов парниковых газов после 2020 года.

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