Континент может озелениться в связи с повышением средней температуры Земли.

Глобальное потепление может кардинально изменить облик Антарктиды. Об этом сообщает издание RMS.

Повышение средней температуры Земли может привести к возращению растений на континент и сокращению ледникового покрова. Таким образом, климат Земли может обрести сходство с климатом эпохи плиоцина, которая завершилась 2,588 млн лет назад.

Антарктиду того времени можно по праву назвать "зелёным материком". Климат на планете той эпохи был, в среднем, на 4 градуса теплее нынешнего, а уровень мирового океана был на 20-25 метров выше, чем сегодня.

Специалисты убеждены, что трансформация планеты в скором времени станет все более заметна. Исследование эпохи плиоцена может дать представления о будущем планеты и помочь человечеству понять, с какими трудностями мы можем столкнуться.

Ранее мы писали, что Герман Широков рассказал о перспективах Петербурга в связи с созданием центра по освоению Арктики.

Фото: pixabay.com