Запад снова не проголосовал положительно по кандидатуре нашей страны.

Россия снова не вошла в состав Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Речь идет о руководящем органе при всемирной организации. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители российского постоянного представительства при ФАО и других международных организаций в Риме. Голосование по кандидатуре нашего государства завершилось под утро, 4 июля, в рамках проходящей 44-й сессии Конференции ФАО.

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Напомним, что два года назад Москва вышла из Совета, также не набрав достаточного числа голосов под давлением стран коллективного Запада. На текущей сессии в 2025 году Россия вновь выставила свою кандидатуру. Россия входила в Совет с 2010 года, периодически выходя из его состава в рамках ротационной системы, затем снова возвращаясь. Совет ФАО координирует деятельность между сессиями, собирающейся раз в два года. Они собираются в промежутках между конференциями, и на них принимаются оперативные решения.

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