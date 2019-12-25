ГД просит установить компенсацию за задержку выплат пенсий "Почтой России"

Такой проект поступил на изучение в кабинет министров после проверки "Почты России "Счетной палатой.

Государственная дума просит российское федеральное правительство установить до 1 декабря 2025 года для граждан компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий "Почтой России". Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Известия" со ссылкой на документ. В СМИ отметили, что такой проект отправлен профильным комитетом нижней палаты парламента по защите конкуренции на рассмотрение после проверки деятельности "Почты России" Счетной палатой (СП). Ранее надзорная инстанция установила, что вместо того чтобы доставлять пенсии и пособия гражданам, "Почта России" размещает денежные средства под проценты как целевые вклады.

Возможность извлечения "Почтой России" дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий. текст документа от Госдумы РФ

Дополнительно депутаты считают необходимым установить в законодательстве возможность по доставке страховых пенсий иными организациями, кроме структур федеральной почтовой связи.

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Фото: Piter.tv