Нобелевская премия по литературе отдана Петеру Хандке и Ольге Токарчук

Сегодня члены комиссии также огласили победителей в номинации 2019 и 2018 годов.

Нобелевский комитет объявил имена двух лауреатов премии по литературе. За 2018-ый год лауреатом стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. За 2019-ый Нобелевскую премию получил австриец Петер Хандке. Шведская королевская академия решила вручить награду сразу двум авторам из-за скандалов 2018 года. Тогда приз не получил никто.

Основная проблема была связана с разглашением тайны, которую в течение нескольких лет нарушали члены жюри. Напомним, что в правилах говорится о том, что общественности не должны быть известны претенденты на премию до оглашения результата. После этого становится известно только имя победителя, но остальные кандидаты остаются в тени. Из-за скандала академии пришлось претерпеть реорганизацию структуры.

Мы решили вручить Нобелевскую премию по литературе сразу за 2 года. Это заняло немного больше времени, чем обычно, но это было необходимо, чтобы предпринять важные шаги для того, чтобы события 2018 года остались в прошлом объяснили в комитете

Известно, что некоторые члены комиссии были уволены с должностей. Также члены комиссии больше не могут получить пожизненный статус. Об этом говорил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен.

В последний раз вручение премии отменили в 1943 году, во время Второй мировой войны. Однако тогда выбирать победителя сразу за два года не стали. В истории это первый подобный случай.

Ранее Piter.tv писал о том, что несколькими днями ранее премию за выдающиеся достижения получили химики, физики и деятели медицины.

Фото: Twitter/The Nobel Prize

Видео: YouTube/wikiTHEK, The Match Factory, Louisiana Channel, audiotek