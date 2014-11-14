Нетаньяху решил вручить Трампу Премию Израиля

В Израиле выразили благодарность главе США за позицию в поддержку евреев.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля. Речь идет о самой престижной награде еврейского государства, которая ранее вручалась исключительно гражданам. Соответствующими данными перед журналистами поделился израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по результата своей официальной рабочей встречи с лидером Белого дома в его поместье Мар-а-Лаго, расположенного в окрестностях Уэст-Палм-Бич штата Флорида. Дополнительно Нетаньяху пригласил американца посетить Израиль по случаю торжественной церемонии вручения награды. Мероприятие по традиции приурочена ко Дню независимости еврейского государства. В 2026 году событие будет отмечаться в период с 21 по 22 апреля.

Трамп нарушил так много условностей к удивлению многих людей, которые потом признавали его правоту. Так что мы тоже решили нарушить условность или создать новую: присудить Премию Израиля, которую за почти 80 лет мы никогда не вручали не-израильтянину. Биньямин нетаньяху, премьер-министр Израиля

По словам Биньямина Нетаньяху, Дональд Трамп удостоен этой награды за тот огромный вклад, который он внес во благо Израиля и еврейского народа. Он добавил, что граждане его страны ценят то, что вашингтонская администрация сделала для помощи с борьбе с международным терроризмом и в отношении тех, кто "хочет уничтожить нашу цивилизацию".

Фото и видео: Белый дом