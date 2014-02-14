  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ
Сегодня, 16:26
103
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ

0 0

Биньямин нетаньяху отказал в визите Йонасу Гару Стёре.

Израиль "по политическим причинам" отказал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре во въезде на территорию страны для проведения рабочих переговоров. Соответствующее заявление сделала местная газета Dagens Næringsliv со ссылкой на собственные источники. Эксперты сообщили СМИ, что иностранный чиновник из Осло не смог посетить еврейское государство в прошлом месяце из-за официального отказа властей принять его.

Стёре пытался приехать в Израиль для переговоров после прекращения огня в секторе Газа, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил отказом, поскольку он не хочет визита со стороны Норвегии по политическим причинам.

материал европейской газеты

Напомним, что соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу с 10 октября 2025 года.

Telegraph: Трамп может наказать Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.

Фото: pxhere.com

Теги: израиль, йонас гар стёре, норвегия, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии