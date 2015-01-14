Telegraph: Трамп может наказать Норвегию, если не получит Нобелевскую премию

бывшие члены Нобелевского комитета назвали небольшими шансы президента США на победу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может увеличить торговые пошлины в отношении Норвегии в том случае, если Нобелевский комитет не присудит ему премию мира в 2025 году. Соответствующее заявление сделали журналисты из британского изданияThe Daily Telegraph. Авторы публикации уверены, что Осло следует готовиться к возможной реакции со стороны Вашингтона учитывая тот факт, что Трамп ранее говорил открыто о своем стремлении стать лауреатом Нобелевской премии мира. В прессе добавили, что глава государства часто "наказывает тех, кто его расстраивает". В статье говорится о том, что глава Белого дома, в частности, может призвать другие страны НАТО отказаться от закупок норвежского природного газа или нефти, а также ограничить официальные контакты с норвежским правительством.

Ранее сторонники Дональда Трампа угрожали ввести визовые ограничения против Норвегии после того, как государственный пенсионный фонд королевства объявил о планах продать долю в одном из крупнейших в мире производителей строительной техники Caterpillar. Такое решение было принято страной из-за использования их бульдозеров и прочей специальной техники властями Израиля для сноса домов палестинского населения в секторе Газа.

При этом корреспонденты из The Daily Telegraph на основе разговора с бывшими членами Норвежского нобелевского комитета назвала небольшими шансы Дональда Трампа на получение премии в 2025 году. Конкуренцию ему сейчас составляет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный уголовный суд (МУС)и Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Зеленский поставил Трампу новое условие для получения Нобелевской премии.

Фото: Белый дом