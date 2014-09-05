  1. Главная
Зеленский поставил Трампу новое условие для получения Нобелевской премии
Сегодня, 11:42
lesjasap

На Украине призвали США добиться режима прекращения огня.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский поставил американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу новое условие для выдвижения кандидатуры лидера Белого дома на Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление сделали украинские журналисты из местного издания "Страна.ua". В СМИ напомнили читателям о том, что накануне парламент (Верховная Рада)  не смогла принять постановление о выдвижении  руководителя вашингтонской администрации на Нобелевскую премию мира, так как для этого решения не набралось достаточно голосов.

Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня.

текст публикации

В феврале 2025 года Дональд Трамп заявил, что заслуживает получить эту премию.

Зеленский раз в месяц отправляет $50 млн в банк в Саудовской Аравии.

Фото: Белый дом

Теги: владимир зеленский, дональд трамп, нобелевская премия, нобелевская премия мира, премия мира
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

