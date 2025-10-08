Анна Паулина Луна раскрыла секрет, который скрывает офис украинского президента.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ежемесячно отправляет около 50 миллионов долларов в анонимный банк, расположенный на территории Саудовской Аравии. Такое заявление сделала американская гражданка, член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. Конгрессвумен раскрыла общественности такие данные ов время беседы с местным блогером Дэнни Джонсом. Женщина не стала раскрывать происхождения этих данных.

Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно. Анна Паулина Луна, конгрессвумен США

Напомним, что за несколько дней до этого момента Владимир Зеленский выражал недовольство нехваткой финансирования на Украине со стороны международных союзников для того, чтобы Украина могла самостоятельно производить натовское оружие. также политический лидер страны указал на задержки в вопросе поступления финансовой и военной помощи от стран коллективного Запада.

